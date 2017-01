Se billederne: Nye kabler giver vind i stikkontakten

Se billedserie Thomas Jørgensen Honore (til højre) har ansvaret for ombygningen af transformerstationen i Bjæverskov. Her sammen med ingeniør-studerende Peter Rasmussen (til venstre). Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

16. januar 2017
Af Martin Pedersen

Det kræver både refleks-vest, hjelm og sikkerhedssko at bevæge sig ind på den anden side af hegnet ved transformerstationen i Bjæverskov.

Transformerstationen er ét af mange steder, der bliver berørt af den kommende Kriegers Flak Havmøllepark. Det er et kæmpe infrastruktur-projekt med et milliard-stort budget. Det skriver DAGBLADET.

Virksomheden Vattenfall fået til opgave at stå for opførelsen af selve havvindmøllerne i Kriegers Flak-området, der ligger ude i Østersøen øst for Sjælland og lidt syd for Sverige. Der bliver en 600 MW stor vindmøllepark, som skal kunne producere vindstrøm svarende til 600.000 husstandes forbrug.

Prisen for havparken og antallet af vindmøller er endnu uvist, for det afhænger af hvilken leverandør Vattenfall vælger, og hvilke møller der kan leveres. Vattenfall går i gang med at opsætte møllerne og producere strøm fra januar 2019 og skal være helt færdig med havmølleparken 31. december 2021.

Derfor skal et kabelanlæg være klar til at transportere strømmen fra møllerne på hav, ind på land og op gennem Sjælland den 31. december 2018.

Opgaven med at etablere kabelanlægget ligger hos Energinet.dk, der er et statsligt selskab. De er allerede i fuld gang med arbejdet, så de kan nå at blive færdige inden fristen om knapt to år.

På transformerstationerne bliver strømmen bearbejdet og fordelt videre. Det kræver, at transformerstationen i Bjæverskov, der er et knudepunkt i systemet, bliver udvidet. Og derudover bliver der bygget en helt ny, lidt mindre transformerstation ved siden af den gamle for at kunne håndtere den ekstra strøm og de ekstra kabler. Byggeriet af den nye station er i fuld gang på Pilebækvej i Bjæverskov, hvor en mark er blevet til en 15.000 kvadratmeter stor byggeplads med kraner, tunge køretøjer og 21 håndværkere i gang samtidig.

Energinet.dk's arbejde er budgetteret til 3,5 milliarder kroner.