Se billederne: Arkæologer afslører sørøverhistorie

Sjælland - 25. januar 2017 kl. 11:33 Af Martin Pedersen

Der er både dukket granater, et mine-anker, store skibsankre og en mast fra fortiden op i forbindelse med anlæggelsen af Kriegers Flak Havmøllepark. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Objekterne er dukket op på bunden af Østersøen ved Kriegers Flak ud for Stevns. I forbindelse med grave-arbejdet til de elkabler og platforme, der skal forbinde elnettet på land med Kriegers Flak Havmøllepark, er der nemlig blevet gennemført en række arkæologiske undersøgelser på havbunden. Blandt andet har en undervandsrobot været nede i havet.

Der er fundet fem granater, der stammer fra øvelser på Stevns Fortet, samt et mine-anker, der formentlig er fra anden verdenskrig. Granaterne og mine-ankret blev bortsprængt af Søværnets minørtjeneste i starten af november 2016.

Derudover er fundet fire objekter af arkæologisk interesse, nemlig tre store og gamle ankre og en flere hundrede år gammel træmast på 11 meter.

Morten Johansen er museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet, der har stået for undersøgelsen af de arkæologiske objekter. Han forklarer, at de tre ankre er fire-fem meter store, formentlig stammer fra midten af 1700-tallet eller midten af 1800-tallet og er meget lig de ankre, man jævnligt ser stå på en havn. De tre ankre får lov at blive liggende på havbunden med en beskyttelseszone omkring.

- Nogle ankre er mærkede, så man kan se, hvor de kommer fra, og det er jo spændende. Men på den anden side er det bekosteligt at hæve og konservere et anker, og det kan vi ikke pålægge bygherren. Og de fleste ting på havbunden har det meget godt derude i forhold til, hvad vi kan tilbyde på land. Nedbrydningen går væsentligt langsommere ude i havet, siger Morten Johansen.

Træmasten på de 11 meter er derimod blevet hævet op fra havbunden og blevet dokumenteret, for den lå lige der, hvor Energinet.dk skal grave til et søkabel ude fra Kriegers Flak Havmøllepark. Træet er faktisk kun et stykke af selve masten, der altså har været højere end 11 meter. Masten har formentlig været den mellemste af tre master på et over 30 meter langt sejlskib af træ.

Museumsinspektør Morten Johansen fortæller, at det er svært at konkludere noget om sejlskibet og dets skæbne. Måske var det et handelsskib.

- Men det kunne også have været et krigsskib. Der er ikke noget, der tyder på, at det var et krigs-forlis, for der er for eksempel ikke tegn på brand på masten. Det ligner mere en blæsevejrs-ulykke end en krigs-ulykke, siger Morten Johansen.

De tre ankre og masten af træ er formentlig fra samme tidsperiode, nemlig omkring 1800-tallet. Det var en tid med meget trafik i havene omkring Danmark.

- På det tidspunkt handler vi med hele verden. Uanset hvad der skulle fragtes, så var det lettere over vand end over land. I Østersøen var der rige muligheder for at hente råmaterialer fra Sverige og sejle til og fra Rusland. Der har været små skuder og kæmpestore, flermastede træskibe, som man kender dem fra sørøverfilmene. Perioden omfatter også Københavns bombardement, så alt hvad der kunne sejle, har kunnet mødes i Østersøen. Der var heftig trafik op gennem Storebælt og Øresund, siger Morten Johansen.