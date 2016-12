Se billederne: 5-benet tyrekalv overlever

- Jeg strækker mig meget langt for at holde liv i en kalv. Hvorfor skulle vi aflive den? Den har det godt, forklarer Yke W. Kloppenburg-Oosterwoud.

- Det er sket rigtig mange gange, at samfundet har taget dyr i brug, også heste og hunde. Det kan godt være, at en halt ko ude i naturen bliver dårlig. Men når vi har taget dyrene i brug, så har vi også et ansvar. Vi skal prøve at give dem muligheder for naturlig adfærd, og vi skal behandle dem ordentligt, fortæller hun.