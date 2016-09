Foto: Elmer Madsen.

Salgstiden på boliger rasler nedad

Sjælland - 12. september 2016 kl. 15:11 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til salg-skiltene foran sjællandske huse får stadig kortere tid til at slå rod, før de bliver hevet op igen. Det skriver Sjællandske.

I august måned nåede liggetiden for villaer og rækkehuse i Region Sjælland ned på 170 dage. Et fald på over 13 procent i forhold til august måned 2015. Det viser Boligportalen.dk's seneste markedsindeks.

Ifølge Boligsiden.dk's kommunikationsdirektør, Birgit Daetz, er det den korteste liggetid for en august måned, Boligsidens markedsindeks nogensinde har målt. Siden har eksisteret siden 2010.

- Der har været en lang periode, hvor husene uden for København har været relativt billige og renten lav, som har vakt en interesse for købe. Man har flere gange tænkt, at nu er puljen af førstegangskøberne og dem, der har udskudt et køb, ved at være færdige. Men det er de ikke, markedet er simpelthen ikke mættet endnu, siger hun til avisen.

Liggetiden er kortest på Østsjælland, der dækker det gamle Roskilde Amt, hvor villaer og rækkehuse sælges efter 140 dage mod et landsgennemsnit på 318 dage.

På Vest og Sydsjælland, der dækker de gamle Vestsjællands og Storstrøms amter er liggetiden på 329 dage, altså over landsgennemsnittet. Men tallet er raslet ned i løbet af de seneste måneder.

- Der er tale om en rigtig gunstig cocktail for det sjællandske boligmarked lige nu, hvor priserne nok stiger, men hvor husene stadig er relativt billigere end i hovedstadsområdet, og renten samtidig historisk lav. Det betyder at boligfesten er begyndt at inkludere flere, end storbyerne, siger Birgit Daetz.

Ud over kortere salgstider kan husejerne også glæde sig over at salgsprisen vokser, mens nedslagene i kvadratmeterprisen også falder.

I august måned var nedslaget i salgsprisen pr. kvadratmeter i Region Sjælland 411 kroner. Det er over 11 procent lavere end august måned 2015.