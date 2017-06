Sådan undgår du skader ved have-arbejdet

For at undgå, at du skal kravle retur til sofahyggen er der her en stribe gode råd, som kan forebygge skader forårsaget af "have-fitness"

Have-sæsonen er over os, og det betyder, at vi får kaster os ud i at klippe hæk, grave have og slå græs. Dermed aktiverer vi muskler, som ellers ikke bliver brugt. Vi bliver trætte og ømme og i værste fald skadede.

Havearbejde er farligt

Havearbejde er ikke ufarligt. Flere end 7.000 danskere vil i løbet af sommeren komme så alvorligt til skade i forbindelse med havearbejde, at de ender på hospitalet. Det viser et studie, som Odense Universitetshospital har gennemført over de sidste ti år, skriver hjemmesiden www.foerstehjaelp.dk

Her har man også oplistet en hitliste med de skader, som er oftest forekommende i forbindelse med havearbejde.

Hitlisten i forbindelse med skader - er:

- Sår på hænder og fingre

- Sår og fremmedlegemer i øjne

- Brud på hænder og underarme

- Sår i hovedet

- Forvredne og forstuvede hænder og fingre

Dete værktøj giver flest skader:

- Hækkeklipper

- Plæneklippere

- Grensakse

- Stiger og knive og økser.

På www.foerstehjaelp.dk kommer man også med en række gode råd til, hvordan man undgår at blive skadet:

Skal man bruge en stige til havearbejde, så sørg for, at den står stabilt. Skal du kravle i højden - det vil sige over fem meter - er det en god idé at have en anden til at støtte og holde stigen.

Endelig anbefaler siden, at hvis man går i gang med at bruge en motorsav, er det en god idé at anskaffe sig det rette sikkerhedsudstyr.

Endelig skal man huske at have en førstehjælpskasse i nærheden.

Læs mere på www.foerstehjaelp.dk