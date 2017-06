Sådan holder du vægten på ferien

Ferietips: Gode råd til at holde den slanke linje:

Sørg for at pakke løbesko og træningstøj i kufferten – så er der større chance for, at du får trænet på ferien.Husk at være aktiv og få bevæget dig under ferien, så du får forbrændt kalorier.Spis gerne en sund og proteinholdig morgenmad med masser af grønt og frugt. Det giver en god mæthedsfornemmelse i løbet af dagen.Tænk over, hvad og hvor meget mad du fylder på tallerkenen.Det er vigtigt at nyde maden Jo længere, du er om at tygge din mad, jo mere mæt vil du føle dig.Tænk over mængden af alkohol. Det tager som regel en time at forbrænde en genstand for en ganske normal voksen.I en almindelig magnum er der cirka 285 kalorier. hvorimod hvis man vælger en filur eller champagnebrus er der kun 40-70 kalorier.Prøv så vidt muligt at begrænse indtaget af kalorieholdige drikke såsom sodavand, saftevand og juice.