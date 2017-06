Sådan gør du, hvis du møder en ulv

Er du en af dem, der spekulerer på, om der kunne være ulve i din skov - og måske endda frygter det lidt?

Det gør Pia Nissen fra Falster. Hun elsker gåture, men frygten for at møde en ulv lurer i baghovedet, fortæller hun i en pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Jeg ved ikke, om jeg skulle gå frem eller tilbage, eller om jeg skulle råbe, skrige eller synge en sang, siger hun.

Videnskabelig direktør i Københavns Zoo, Bengt Holst, har et afslappet syn på ulve.

- Ulve er meget sky og vil altid forsøge at undvige mennesker. Hvis man møder en ulv, skal man selvfølgelig lade være med at nærme sig den. Hvis den føler sig truet, kan den finde på at angribe, men vil dog altid først forsøge at komme væk og vil altid finde en udvej, siger han til Danmarks Naturfredningsforening.

Men hvorfor frygter vi alligevel ulve, hvis de helst vil undgå mennesker?

Det er et helt naturligt instinkt, fortæller Anne Weiss til Danmarks Naturfredningsforening. Hun er psykoterapeut med speciale i frygt, fobier og angst.

- Det er et menneskeligt instinkt at være bange for rovdyr, der potentielt kan angribe os. Men det er vigtigt, at afbalancere frygten med fakta, så frygten ikke bliver til en angst, siger hun.

Men hvad skal man egentlig gøre, hvis man møder en ulv?

Her er nogle gode råd fra Center for Miljø og Energi, der i øvrigt vurderer, at risikoen for et ulveangreb på mennesker i Danmark er ekstremt lille.