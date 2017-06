Sådan gør du bilen klar til sommerens roadtrip

Tjekliste før afrejse:

I bilens manual eller på det lille informationsark ved førersædets dør kan du se, hvilket tryk dine dæk skal have.Husk, at det er for normal kørsel.Hvis bilen er tungt belastet med passagerer og oppakning, så skal dæktrykket reguleres.Dette tal for dæktryk under tung belastning kan også aflæses i manual eller ved døren.Tjek oliestanden på bilen ved at hive oliepinden op i motorrummet. For enden af pinden er en markør, der viser, hvortil olien går til.Er olien tæt på eller under minimums-markøren, så skal du fylde olie på.Du kan med fordel medbringe en sjat olie i en lille dunk på rejsen.Din aircondition kan med tiden miste noget af den kølevæske, som driver anlægget.En aircondition bør serviceres hvert andet år, og det er en fagmand, der fylder nyt kølemiddel på anlægget, hvis det mangler.Bremserne er en vital del af bilens sikkerhed, og med et par års mellemrum skal bremsevæsken skiftes.I bilens manual kan du se, hvor ofte din bil bør have skiftet bremsevæske, og servicebogen viser, hvornår det sidst blev gjort.Kølevæske forbliver i bilens system i udgangspunktet, men under kørsel på især lange og varme ture kan bilen miste en smule af kølevæsken. Det kan resultere i overophedning.Det er derfor en god idé at pakke en reservedunk med kølervæske og vand.Tidligere var der næsten altid et reservehjul i biler. Men i dag er det oftere skum, som man fylder i det ødelagte dæk, så man kan trille til nærmeste værksted. Men dette skum er ikke tilstrækkeligt til større skader på dækket.Overvej derfor at tage et reservehjul med på længere bilferier. Husk at lave en test-udskiftning af hjulet hjemmefra.Hvis behov, sæt gerne et par nye viskerblade på bilen. De koster ikke meget på en tankstation eller i et supermarkedet, og de monteres let ved at rette vinduesviskeren ud og fjerne de gamle slidte blade.På tankstationen kan du også købe sprinklervæske og fylde bilen op, så du har rene ruder og godt udsyn under hele turen.Kilde: QuickPot