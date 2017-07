Tina Boel, gruppeformand for SF, forsøger at overbevise de øvrige partier i Region Sjælland om at udskyde indførelsen af Sundhedsplatformen - indtil den kører ordentligt i Region Hovedstaden. Foto: Per Buurgaard Christensen

SF stærkt bekymret: Vil udskyde Sundhedsplatformen

Sjælland - 10. juli 2017 kl. 14:02 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Problemerne med at få indført Sundhedsplatformen er så store og vedvarende på hospitalerne i Region Hovedstaden, at Region Sjælland bør vente med at gøre det samme.

Det mener Tina Boel, regionsrådsmedlem og gruppeformand for SF i Region Sjælland.

SF er stærkt bekymret over, at naboregionen blandt andet har mistet overblikket over kræftbehandlingsforløb, siden Sundhedsplatformen har erstattet gamle it-systemer.

- Derfor bør vi udsætte implementeringen af Sundhedsplatformen, indtil vi har sikkerhed for, at systemet virker i Region Hovedstaden. Bare et halvt år kan gøre en stor forskel. Det er jo fuldstændig galimatias, hvis vi ikke handler, og vi ender med, at hele vores sundhedsvæsen bliver lagt ned, siger Tina Boel

Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) vil fortsat holde fast i planen om, at alle sygehuse i Region Sjælland overgår til Sundhedsplatformen 25. november i år.

- Det vil være en kæmpefejl og alt for risikofyldt at udsætte det, hele organisationen er forberedt på det, der er blevet ændret arbejdsplaner med videre. Og vi mangler grundlag for at udskyde Sundhedsplatformen, siger Jens Stenbæk.

Også Socialdemokraterne bakker fortsat op om tidsplanen.

- Selvfølgelig giver problemerne i Region Hovedstaden anledning til bekymring, men vi har jo andre forhold; vi har blandt andet modsat hovedstaden lægesekretærerne med ind over, og vi ansætter medicinstuderende til at bistå lægerne i indkøringsperioden, siger Jan Hendeliowitz, gruppeformand for S.

