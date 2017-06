Den nye økonomiaftalen mellem regeringen og DAnske Regioner er reelt en besparelse, mener S-spidskandidat i Region Sjælland. Billedet her er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: S: Økonomiaftale giver sygehuse stram økonomi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S: Økonomiaftale giver sygehuse stram økonomi

Sjælland - 08. juni 2017 kl. 12:47 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Læger og sygeplejersker på de sjællandske sygehuse risikerer at komme til at løbe endnu stærkere fra næste år.

Sådan lyder reaktionen fra Socialdemokraternes spidskandidat til regionsrådsvalget i Region Sjælland, Heino Knudsen (S) på den netop indgåede økonomiaftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for næste år.

Med aftalen tilføres regionerne og sundhedsvæsnet ellers 500 millioner oven i de 111,9 milliarder, de har fået i år. Men aftalen forpligter samtidig regionerne at øge produktiviteten på sygehusene med to procent som i de foregående 10 år. Det kommer til at give politikerne rundt om i regionerne en stor opgave med at få de økonomiske ender til at nå sammen:

- Kravet betyder, at man reelt skal producere for 1,3 milliarder kroner ekstra i værdi næste år, og man får kun tilført 0,5. Så når vi taler om økonomien i aftalen, render jeg ikke rundt med hænderne over hovedet. Når nu den danske økonomi har det så godt, havde jeg håbet på mere, siger Heino Knudsen.

Han glæder sig dog over, at regeringen og regionerne har givet håndslag på at undersøge, om produktivitetskravet kan erstattes med en anden måde at styre sundhedsvæsnet på.

Det samme har Venstres finansordfører og spidskandidat til det kommende regionsrådsvalg i Region Sjælland, Jacob Jensen, noteret sig.

Han mener dog, det ville være »uansvarligt« at afskaffe det allerede nu, uden en grundig plan for, hvad der skal komme i stedet.

- Vi ved godt, at der løbes stærkt på sygehusene. Derfor er det vigtigt, at personalet ikke kommer til at rende hurtigere fremadrettet. Deres faglighed skal bringes i spil. VI skal have en værdibaseret tilgang til tingene. Det er Region Sjælland allerede begyndt på, og her ramte man sit budget »spot on«. Det er den vej, vi skal gå, siger han.

Jacob Jensen betegner økonomiaftalen som »realistisk«. For regionerne kunne sagtens have behov for flere penge. Men samtidig må man tage hensyn til, at økonomien i de offentlige kasser skal hænge samme, mener han.