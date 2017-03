Roskilde og Køge topper Nabohjælp

I Roskilde kommune er flest tilmeldt nabohjælp. Men også Køge, Holbæk, og Greve er godt med. Det viser tal for Det Kriminalpræventive Råd, der står for kampagnen Nabohjælp. Tallene er opgjort for de kommuner, som Midt og Vestsjællands Politi dækker.

Udover at tale med sine naboer, så kan man via Nabohjælp melde sig på en SMS tjeneste, så man kan modtage og sende en SMS i sit nabolag, hvis man hører eller ser noget mistænkeligt, og vigtigst af alt er det naturligvis, at udover naboerne, så skal politiet også have en melding om det mistænkelige, som man har set. Det er ganske gratis at tilmelde sig Nabohjælp.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer til, at langt flere deltager. Man kan eventuelt tage kontakt til politiets forebyggende afdelinger rundt omkring i politikredsen for at få yderligere inspiration eller evt. et besøg i forbindelse med et arrangement i grundejerforening eller andre steder. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Antallet af tilmeldte til Nabohjælp kommunevis:

Greve: 2285

Holbæk: 1950

Kalundborg: 1304

Køge: 3003

Lejre: 1246

Odsherred: 750

Ringsted: 1392

Roskilde: 3564

Solrød: 961

Stevns: 446