Røde ører hos Movia: Der er fejl i prisberegneren

Sjælland - 25. februar 2017 kl. 12:00 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: I takt med at forvirringen stiger, falder pendlernes tålmodighed med Takst Sjælland.

Movia oplyser nu, at der ikke er ændret i priser og zoner siden 15. januar, men at planlagte ændringerne ved en fejl er blevet gennemført i den prisberegner, pendlerne bruger til at finde ruter med. Udmeldingen hjælper ikke på forvirringen.

- Vi forstår godt, at det har forvirret nogen, og for ikke at forvirre folk yderligere, har vi indskærpet (over for de ansatte, red.), at der skal stå de samme zoner og priser, uanset hvor man kigger, siger Eskil Thuesen.

I onsdags oplyste Movia til avisen, at selskabet i 85 tilfælde har foretaget pris- eller zoneændringer efter Takst Sjælland trådte i kraft 15. januar, men Eskil Thuesen præciserer nu og siger, at det kun er i prisberegneren på Din Offentlige Transports hjemmeside (DOT), at ændringerne er blevet gennemført.

Fejlen har den uheldige konsekvens, at prisberegneren nu i 85 tilfælde viser forkerte priser eller zoner.

- Nogen har i den bedste mening været inde og skrive de nye zoner og priser ind i guiden på DOT's hjemmeside, før ændringerne var trådt i kraft. Det var naturligvis en fejl, og det beklager vi, siger Eskil Thuesen og tilføjer, at de nye priser og zoner først bliver rullet ud i marts.

Pendlerrepræsentant Louise Schønebeck fra Hillerød kalder det en »meget uheldig fejl« og beder om, at den øjeblikketligt bliver rettet.

- Det går ikke, at man får én pris det ene sted, og en helt anden anden pris og rute, når man skal til at bestille, siger hun.

Ifølge Eskil Thuesen bliver der arbejdet på en løsning, og han håber, det er løst i begyndelsen af næste uge.

- Det er jo ikke meningen, man skal holde tungen lige i munden, siger han.

For Louise Schønebeck er det største problem kommunikationen - et område, som pendlerne ad flere omgange har kritiseret siden reformen trådte i kraft.

- Det er faktisk det væsentligste problem, synes jeg. Havde de informeret om, at der ville komme ændringer i priser og zoner på forhånd, ville folk nok også være langt mere forstående over for fejlen, end de er nu, siger hun.

De 85 zone- og prisændringer, som altså ikke er gennemført endnu, vil gennemført ad to omgange: 4. marts og 29. april.

Eskil Thuesen understreger, at ændringerne vil blive meldt ud til pendlerne.

- Vi lægger en samlet oversigt over ændringer ind på hjemmesiden, men det er måske lidt meget at kræve, at alle kigger der. Derfor vil de, der får færre zoner fremover, også få direkte besked af os, siger Eskil Thuesen.

Louise Schønebeck viser forståelse over for fejlen, men kritiserer den måde, Movia har håndteret den på.

- Det er fint, at han (Eskil Thuesen, red.) gør noget ved det nu, men det lyder som endnu en god undskyldning til den lange række af undskyldninger for fejl, der har været, siden reformen trådte i kraft, siger Louise Schønebeck.

