Ristede melorme rykker ind på snackhylden

I denne uge er der kommet insektsnack på hylderne i danske supermarkeder, leveret af en lille virksomhed med tilknytning til Agro Business Park i Foulum øst for Viborg. Det er firmaet ENORM Aps, der har udviklet den nye melormesnack.

- De er sprøde lige som chips og har en god smag af flæskesvær blandet med popcorn, siger Lasse Hinrichsen fra firmaet ENORM Aps til DR P4 Midt & Vest.

Bag fremstødet for at få os til at spise insekter ligger et ønske om at begrænse forbruget af andet kød, som skader klimaet.