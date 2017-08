Risiko for ulykker stiger ved vejarbejde

Der er grund til at være på vagt, når man som bilist kører fobi et vejarbejde. Ikke kun fordi politiet i stigende grad opsætter fotovogne, der blinker, så snart speedometeret ryger over det tilladte. Men også fordi risikoen for at ende i en ulykke er op imod dobbelt så stor som normalt.