Selv om regeringen sammen med samtlige partier i Folketinget torsdag har lagt en ny aftale frem om lægemangel, vil der stadig være udfordringer med at få læger i Region Sjælland. Sådan lyder kritikken fra regionsrådsformanden i Region Sjælland, Jens Stenbæk (V).

Regionsrådsformand: Vi kommer stadig til at mangle læger

Ny aftale om lægemangel løser ikke udfordringer med at få flere sygehuslæger, mener regionsrådsformand.

Aftalen fokuserer nemlig ikke nok på at få rekrutteret læger til hospitalerne i områder med lægemangel.

Region Sjælland vil fortsat have problemer med at tiltrække læger, selv om regeringen sammen med samtlige partier i Folketinget torsdag har lagt en ny aftale frem, der skal afhjælpe lægemangel i flere områder i landet.

Sådan lyder kritikken fra regionsrådsformanden i Region Sjælland, Jens Stenbæk (V).

- Aftalen er alene baseret på udfordringerne i forhold til almen praksis. De store udfordringer, som vi har på vores sygehuse, hvor vi i øjeblikket har over 100 vakante lægestillinger, er der ikke indgået noget svar på i denne aftale, siger han.

Aftalen betyder, at regionerne får lov til drive lægeklinikker i op til seks år mod i dag fire år.

Der bliver også åbnet for en forsøgsordning, hvor regioner, kommuner og private samarbejdspartnere kan finde nye løsninger til at få flere læger.

Det kan blandt andet gøre det muligt for læger både at arbejde i en almen praksis og på et sygehus i områder, hvor der akut mangler læger.

Det er godt, da det kan tiltrække flere læger, men det er langtfra nok, mener Jens Stenbæk.

- Det er også positivt, at der lægges op til nogle forsøgsordninger, hvor vi kan skabe sammenhænge mellem det tilbud, vi har på sygehusene og i almen praksis. Det kan være attraktivt for nogle læger, at de kan arbejde begge steder.

- Men det er bare ikke noget, der løser problemer i så stor en skala, siger han.

Regionsrådsformanden så helst, at aftalen indeholdt initiativer som at sende læger ud i yderområderne som en del af deres praktik.

Læger burde også få større fradrag for at pendle fra hovedstaden.

I Danske Regioner har aftalen vakt glæde. Konkrete initiativer har nemlig været savnet, mener formanden for Sundhedsudvalget, Ulla Astman.

- Borgerne har krav på den nødvendige lægehjælp - uanset hvor i landet de bor.

- Vores foretrukne løsning er, at der er praktiserende læger til alle, men når situationen er, som den er, er det positivt at kigge på længden af den periode, en region må drive et lægetilbud.

- Forlængelsen kan skabe mere kontinuitet og sammenhæng for borgerne, og det vil være en tiltrængt forbedring, siger Ulla Astman i en pressemeddelelse.