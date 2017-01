Region holdt ferie: Aktindsigt tog 553 dage

Henrik Bendix Olsen var Region Sjællands projektchef for sygehus-byggeriet og har været med til at vurdere de dokumenter, der blev søgt aktindsigt i. Han forklarer, at sommerferie blandt personalet og mængden blandt andet var årsag til den lange sagsbehandlingstid.

- Det har taget lang tid, fordi der er bedt om aktindsigt i et kæmpe materiale. Det skal kigges igennem af flere instanser, før det kan sendes videre. Det er begrænset til nogle bestemte personer, der kan behandle sagen. De personer har samtidig været involveret i at behandle en voldgiftssag. Så der har været pres på de samme personer, og derfor har det været besværligt at håndtere aktindsigten, siger Henrik Bendix Olsen.

- Det er klart, at det er skræmmende og i strid med reglerne, at det kan tage så lang tid. Det er et problem, dels i den her sag, men det er også et generelt problem, hvis vi begynder at acceptere behandlingstider på op til to år. Så virker loven om aktindsigt ikke, siger Knud Foldschack.