Region Sjælland med formand Jens Stenbæk (V) i spidsen indleder nu et tæt samarbejde med tysk delstat. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Region forlover sig med tysk delstat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Region forlover sig med tysk delstat

Sjælland - 27. februar 2017 kl. 09:24 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Båndene mellem Region Sjælland og den tyske delstat Slesvig-Holsten skal knyttes endnu tættere sammen end hidtil. Derfor indgår de to regioner nu en aftale om et længerevarende samarbejde. Det skriver DAGBLADET, Nordvestnyt og Sjællandske.

Aftalen kommer til at fungere som en overordnet ramme og målsætning for to-årige handlingsplaner, der skal laves de kommende år.

Samarbejdet skal skabe relationer mellem blandt andet virksomheder, sundhedsvæsen og uddannelsesinstitutioner på begge sider af Femern Bælt, så de får mulighed for at drage nytte af hinanden, udveksle erfaringer og starte fælles projekter.

Et af fokusområderne bliver bio-økonomi og sundhed, fortæller regionsrådsformand Jens Stenbæk (V).

- Inden for sundhed kommer det til at betyde øget kvalitet og øget udvikling i behandlingsmetoder. For eksempel har vi i nogle år haft et samarbejde om kræftbehandling mellem universitetet i Lübeck og Næstved Sygehus. De eksempler skal vi have flere af, og det skal samarbejdsaftalen bane vej for. I sidste ende skal det betyde vækst, større produktion og mere beskæftigelse, siger han.

Ud over ambitionen om en vækst-akse hen over bæltet, så skal aftalen også understøtte arbejdet med at skabe en tunnel-forbindelse mellem Region Sjælland på den danske side og tyske Slesvig-Holsten via Femern Bælt.

- På den tyske side er der en godkendelses-proces i gang, og aftalen har også en værdi for den proces. Jeg håber, at man på den måde kan se, at den faste forbindelse vil have stor betydning for de to regioner, siger Jens Stenbæk.

De to regioners fælles erklæring vil blive underskrevet af regionsrådsformand Jens Stenbæk og Slesvig-Holstens stedfortrædende ministerpræsident Anke Spoorendonk.