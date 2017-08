Der skal holdes hus med pengene i Region Sjælland, som på nuværende tidspunkt ser ud til at komme ud af året med 70 millioner kroner for lidt.

Region er i risiko for minus på 70 millioner

Sjælland - 15. august 2017 kl. 16:28 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På nuværende tidspunkt ser Region Sjælland ud til at mangle 70 millioner kroner for at få årets økonomi til at balancere.

En af årsagerne til usikkerheden er, at naboerne i Region Hovedstaden har problemer med Sundhedsplatformen. Mangelfuld registrering af behandling af borgere fra Region Sjælland på fx Rigshospitalet, medfører uklarhed om, hvor meget Region Sjælland skal betale i år.

- Det er meget utilfredsstillende, at Region Hovedstaden har problemer med at levere data til Landspatientregistret, vi mangler stadig registreringer fra 2016 og har ikke fuldt overblik over 2017, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk (V).

Også forbruget af særlig dyr sygehus-medicin presser økonomien i Region Sjælland med 20 millioner kroner ud over budgettet.

Men regionsrådsformanden forventer, at den samlede ubalance på 70 millioner kroner bliver indhentet i løbet af sidste halvdel af 2017.

Politikerne er i gang med at behandle budgettet for næste år, og det bliver et år uden mulighed for de store politiske fingeraftryk.

- Vi skal hverken ud i besparelser eller fyringer, forsikrer siger Jens Stenbæk.

Budgetforslaget afsætter blandt andet 60 millioner kroner til indførelse af Sundhedsplatformen, og man gør ikke som 'konen med æggene'; der forventes ingen økonomisk gevinst af Sundhedsplatformen i 2018.

