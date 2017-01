Udbygningen af Sjællands Universitetshospital Køge risikerer at blive forsinket. Politikere har trukket i nødbremse for at undgå trecifret million-budgetoverskridelse.

Region dumper totalrådgiver på nyt sygehus

Byggeriet af Sjællands Universitetshospital Køge kan blive forsinket, for regionsrådets 41 politikere har set sig nødsaget til at trække i nødbremsen.

- Det er et enigt regionsråd, som har besluttet, at vi må afbryde samarbejdet med totalrådgiverkonsortiet. Der er ikke udsigt til, at vi kan få det hospital, som vi har bestilt og samtidig holde budgettet. Ifølge totalrådgiverens beregning ville der komme en samlet budgetoverskridelse på mellem 300 og 350 millioner kroner, eller også var vi nødt til at nøjes med 85 procent af det, vi har brug for. Det kan vi ikke acceptere, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk (V).