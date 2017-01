Fremover vil embedsværket i Region Sjælland være mere "påpasselig" med sin kommunikation, fortæller projektchef Henrik Bendix Olsen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Region Sjælland vil holde mere internt

Sjælland - 02. januar 2017

Embedsværket i Region Sjælland vil fremover være mere interne og »påpasselige«, når de kommunikerer og holder møder i byggesager. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er regionens reaktion på en langstrakt sag om aktindsigt i byggeriet af et nyt psykiatri-sygehus i Slagelse, og hvor Region Sjælland undervejs fik kritik fra Statsforvaltningen.

Sådan fortæller Henrik Bendix Olsen, der er projektchef i Region Sjælland.

- Vi tager det med videre, at vi kan se, hvad Statsforvaltningen vurderer internt og eksternt. Det betyder, at vi vil være lidt mere påpasselige med, hvordan vi kommunikerer i sådan nogle byggesager. Vi har det i hvert fald i baghovedet. For eksempel kunne vi begynde at overveje, om der skal være eksterne rådgivere med ved alle mødetyper. På den måde kan man sige, at vi vil gøre det lidt anderledes, siger Henrik Bendix Olsen.

Sagen handler om en aktindsigt, der endte med at tage 553 dage. Den 25. marts 2015 søgte Håkun Djurhuus aktindsigt hos Region Sjælland i byggeriet af et nyt psykiatri-sygehus i Slagelse på vegne af sin klient, entreprenøren Barslund A/S.

Den 28. september 2016, efter 553 dage, var Region Sjælland færdig med at behandle anmodningen om aktindsigt. Barslund og advokat Håkun Djurhuus fik nu udleveret en lang række dokumenter, som regionen i første omgang havde vurderet som interne og derfor havde holdt tilbage.

Sagens afslutning skabte »ro på bagsmækken«, som Region Sjællands egen advokat formulerede det i en intern email til embedsmændene.

Advokat Knud Foldschack, der er næstformand i bestyrelsen i Barslund Group, er dog skeptisk over for Region Sjællands nye kurs.

- Jeg synes, det er fint, at de er påpasselige. Men jeg håber ikke, at regionen har den opfattelse, at de skal forhindre, at sandheden kommer frem. For så er reglerne om aktindsigt ikke opfyldt. Det vigtige er, at sandheden kommer frem, og at man ikke forhindrer retfærdighed ved at holde noget hemmeligt, siger Knud Foldschack.