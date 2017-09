Diabetes 1, hvor kroppen ikke producerer insulin, rammer oftest børn. Diabetes 2 rammer typisk voksne, det er arvelig gradvis nedsat insulinoptagelse/insulinproduktion og kan udløses af usund levevis. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann. Copyright 2009 - Sjællandske Medier

Send til din ven. X Artiklen: Region Sjælland får stort diabetescenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Region Sjælland får stort diabetescenter

Sjælland - 06. september 2017 kl. 10:57 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Novo Nordisk Fonden støtter oprettelsen af et Steno Diabetes Center i Region Sjælland for at give behandlingen af sukkersyge et markant løft.

Det skal medvirke til, at de 45.000 mennesker med diabetes i Region Sjælland kan leve længere med bedre livskvalitet.

Diabetesindsatsen skal koordineres af Holbæk Sygehus og skal foregå i Holbæk samt på Sjællands Universitetshospital Køge, Slagelse Sygehus og Nykøbing F. Sygehus.

- Når Novo Nordisk Fonden rækker hånden ud og gerne vil støtte vores arbejde, er vi selvfølgelig hurtige til at gribe den, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) og fortsætter:

- Målsætningen med et Steno Diabetes Center Sjælland er at få en diabetesindsats på allerhøjeste internationale niveau. Det skal gavne alle mennesker med diabetes i Region Sjælland, og perspektivet er at udvikle nye metoder og forebygge flere tilfælde af diabetes. Det kan på lang sigt reducere udgifterne. Vi skal tænke på tværs og fortsætte vores indsats omkring multisyge patienter, der fejler mere end en ting.

Novo Nordisk Fonden har allerede støttet eller givet tilsagn om støtte på mellem 700 mio. kr. og 2,9 mia. kr. til Steno Diabetes Centre i de øvrige regioner.

- Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling, siger Jannik Hilsted, Head of Steno Grants i Novo Nordisk Fonden.