Både S-tog og formentlig også togstrækningerne København-Kalundborg, København-Ringsted-Nykøbing F., Kystbanen og Lille Syd Køge-Næstved vil sandsynligvis blive udliciteret. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Send til din ven. X Artiklen: Professor: Vi udliciterer tog i blinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Professor: Vi udliciterer tog i blinde

Sjælland - 27. juni 2017 kl. 11:29 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er »bemærkelsesværdigt«, at man måske er på vej til at udlicitere store dele af togdriften uden at vide, om pendlerne får bedre service og skatteborgerne får mere for deres penge. Eller det modsatte.

Det siger Ole Helby Petersen, professor på Roskilde Universitet og mangeårig forsker i udlicitering i den offentlige sektor, til DAGBLADET og Nordvestnyt.

Han har i samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og KORA for nyligt offentliggjort en videnskabelig artikel, som gennemgår den seneste forskning i konkurrenceudsættelse af forskellige dele af den offentlige sektor. Ud af de cirka 7000 studier, de har set på, belyser 49 studier effekter af udlicitering. Mindre end to håndfulde handler om udlicitering af infrastruktur som tog og busser, og ikke et eneste af dem er dansk.

Derfor er vi i en situation, hvor Christiansborg-politikerne er ved at udlicitere store dele af den danske togdrift i blinde, vurderer han.

- Store dele af den danske busdrift har været udliciteret, og dele af togdriften i det vestlige Jylland er allerede udliciteret. Der er altså masser af erfaringer, men der er stort ingen evalueringer af effekten. Og dermed ved man ikke, om skatteborgernes penge er blevet brugt mere eller mindre effektivt, når der er blevet udliciteret, siger han til aviserne.

Det betyder ifølge professoren, at man enten udliciterer man for meget og forkert, eller også udliciterer man for lidt.

- I begge tilfælde er det et problem, siger han.

Ole Helby Petersen understreger, at der formentlig er lavet målinger og opgørelser over udliciteringen, som han og hans kolleger, ikke har kigget på.

Men det skyldes ganske enkelt, at evalueringerne ikke er videnskabelige. DE består i hovedreglen af økonomiske beregninger af, hvad de offentlige udgifter har været før og efter udliciteringen. Og det er for »simpelt« mener Ole Helby Petersen, der savner dybdeanalyser af de økonomiske konsekvenser samt hvad udbuddet har betydet for togservicen.

På Christiansborg er politikerne uenige i professorens kritik. S og Enhedslisten bakker op, mens man i Liberal Alliance er uenig.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy