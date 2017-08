Prins Henrik vil ikke begraves ved siden af dronning Margrethe i Roskilde Domkirke, som det ellers var planlagt. Foto: Thomas Olsen

Prins Henrik ikke alene: Flere begraves hver for sig

Sjælland - 04. august 2017 kl. 14:59 Af Tomas Revsbech og Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prins Henriks beslutning om at lade sig begrave et andet sted end dronning Margrethe illustrerer en spirende tendens i befolkningen. Det mener præst, forfatter og debattør Poul Joachim Stender, skriver DAGBLADET og Nordvestnyt.

Selv om flertallet af danske ægtefæller stadig bliver begravet eller sænket på samme gravsted, vælger flere og flere at blive stedt til hvile hver for sig, fortæller han:

- Den ene vil måske gerne have strøget sin aske ud over Roskilde Fjord, mens den anden vil have en urnebegravelse på de ukendtes grav. I et land som Montenegro kan man se, at konens navn er skrevet ind i mandens gravsten, selv om hun stadig er i live, fordi det er så sikkert, at det er det, der vil ske. Sådan er det bare ikke længere i Danmark.

Selv om Stender mener, at prinsens beslutning er forkert, fordi der gælder særlige regler og normer når man er royal, mener han dog ikke, at er Prins Henriks beslutning er helt så usædvanlig, som den ville have været for bare få år siden.

Sognepræst i Roskilde Domkirke Christina Wildfang Andersen oplever ligeledes en tendens til at flere ægtepar vælger at blive begravet hver for sig:

- Det kan for eksempel være, hvis manden er fra Bornholm, og konen er fra Nordjylland, og hans familie skal kunne besøge gravstedet.

