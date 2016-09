Jordemoderforeningen og Region Sjælland har indledt førte forhandlinger om at sikre alle fødende gode forskellige fødselstilbud samtidig med, at regionen har forpligtet sig til at sikre jordemødrenes arbejdsmiljø såvel som at sikre, at Region Sjælland er en attraktiv arbejdsplads. Billedet her stammer fra en jordemoderkonsultation på Holbæk sygehuse ved en tidligere lejlighed. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Pressede jordemødre skal hjælpes

Sjælland - 20. september 2016 kl. 14:40 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Sjælland og Jordemoderforeningen har taget hul på forhandlingerne om at sikre alle fødende »gode tilbud og valgmuligheder« i Region Sjælland.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. Ud over de fødende har parterne også givet håndslag på at sikre, at man på en gang sikrer, at jordemødrenes ressourcer udnyttes bedst muligt, men samtidig, at der skal tages hensyn til jordemødrenes arbejdsmiljø.

»Region Sjælland og Jordemoderforeningen er enige om at arbejde for et godt arbejdsmiljø på regionens fødeafdelinger og for at Region Sjælland fortsat er en attraktiv arbejdsplads for blandt andre jordemødre, lyder det i pressemeddelelsen.

Udmeldingen om dialog mellem parterne kommer efter en tid med en del uro omkring fødselsordningerne såvel som jordemødrenes arbejdsforhold på de sjællandske sygehuse.

Barselsafsnittene på regionens sygehuse har på det seneste været presset af et decideret babyboom og mangel på hænder. Det har betydet, at Holbæk sygehus har måttet aflyse fødselsforberedelserne for gravide midlertidigt. Siden har regionen opsagt lokalaftalerne med jordemødrene i den populære Kendt Jordemoder-ordning på sygehusene i Roskilde og Holbæk, fordi man ville have større muligheder for at trække på jordemødrene i tilspidsede situationer på fødegangen.