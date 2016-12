Foto: Per Christensen

Præster vil sende biskop på studieorlov

Roskildes biskop, Peter Fischer-Møller, bør tage på studieorlov for at læse Bibelen og lade sig vejlede eller i det mindste tage et kursus i, hvad kristendommen går ud på.

Sådan lyder reaktionen fra flere præster på baggrund af et interview i lørdagsudgaven af Jyllands-Posten, hvor Roskilde-biskoppen blandt andet forklarer, at han mener, at Gud ikke kun når kristne mennesker. Gud kan nå alle mennesker.

»Han skulle tage en orlov et stykke tid og genlæse de bibelske skrifter, bede meget og lade sig vejlede af kyndige sjælesørgere - og se, om ikke han kunne finde større klarhed,« mener Henrik Højlund, der er sognepræst i Løsning og Korning og næstformand for Evangelisk-Luthersk Netværk.

Sognepræst Agnete Raahauge, der er redaktør af tidsskriftet Tidehverv, mener, at Peter Fischer-Møller med sine udtalelser er »en tom bispekåbe«, der hurtigst muligt bør tage studieorlov. Biskoppen forsømmer ganske enkelt at prædike det eneste sande gode, der er givet os under Solen: Kristus, lyder det fra Agnete Raahauge.

Professor i systematisk teologi på Aarhus Universitet Peter Lodberg vurderer, at striden er udtryk for en teologisk debat, som først de seneste år er kommet til Danmark, og som netop kredser om, hvorvidt Gud kun kan nå mennesker gennem Kristus, eller om der kan være andre veje.

Peter Fischer-Møller siger, at han ikke er overrasket over kritikken fra nogle præster.

»Det, jeg kan undre mig over, er, at nogle trives med en linjevogterteologi, som er meget optaget af at dømme nogen inde og andre ude,« siger han.