Præst: Prins Henrik burde have støttet dronningen

En beslutning præst, forfatter og debattør Poul Joachim Stender ikke billiger. Heller ikke selv om han oplever, at stadig flere ægtepar bliver stedt til hvile hver for sig:

- Han burde have støttet dronningen. Det hører med til hans hverv. Jeg har også nogle forpligtelser som præst, og dem er jeg nødt til at respektere. Det burde prinsen også gøre. Det her virker pinligt for hans hustru og familie. Han har gennem et langt liv haft nogle store privilegier, som så har en pris, han åbenbart ikke vil betale, siger Poul Joachim Stender til DAGBLADET Roskilde.