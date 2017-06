Portører strejker fortsat

Strejken blev indledt i torsdags og skyldes utilfredshed med, at 22 portører har pålagt at sige ja til serviceassistentuddannelsen, som Region Sjælland ønsker, at 420 rengøringsassistenter og portører gennemfører.

- Vi er ikke imod serviceassistentuddannelsen, vi påpeger bare at den ikke tager nok højde for de mange opgaver portører løser. Kun 57 ud af 421 kandidater har meldt sig frivilligt. Ingen portører på trods af de meget kontante trusler om fyring. Det taler vist for sig selv, udtaler Gerhard Olsen, talsmand for portørerne på Sjællands Universitetshospital Roskilde, der inviterer politikerne i Region Sjælland til at se nærmere på portørernes daglige opgaver.