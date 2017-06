200 portører har sidne torsdag i sidste uge strejket på sygehusene i Roskilde, Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. I dag, fredag, genoptog de så arbejdet. Foto: Michael Rieck Foto: Mikael Rieck

Portører genoptager arbejdet

Sjælland - 16. juni 2017 kl. 09:21 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Portørerne på sygehuset i Roskilde har valgt at genoptage arbejdet efter en uges strejke.

Det samme har portørerne ifølge TV Øst i Slagelse, Næstved og Nykøbing F.

Det sker efter, at Arbejdsretten i går afgjorde, at portørernes arbejdsnedlæggelse er overenskomststridig. Retten pålagde portørerne en skærpet bod, hvis ikke de genoptog arbejdet.

Det betød, at portørerne skulle betale 75 kroner pr. time, de ikke de genoptog arbejdet i dag, og det har påvirket beslutningen, lyder det fra talsmand for portørerne i Roskilde, Gerhard Olsen.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det spiller ind. Men når det er sagt, synes vi også, at vi foreløbig har opnået det, vi startede strejken på, nemlig at der er kommet en sag om fyringerne af vores kolleger og at der er kommet en form for dialog med Koncernservice og politikerne om vores bekymringer og krav i forhold til uddannelsen til serviceassistent, siger han til sn.dk

Portørerne indledte strejken i torsdag i sidste uge i utilfredshed over, at 21 af deres kolleger samt en serviceassistent er pålagt at sige ja til uddanne sig serviceassistenter, som Region Sjælland ønsker, at 420 rengøringsassistenter og portører gennemfører. Sagde de nej, kunne de betragte sig selv som fyret pr. 31.januar 2019.

Arbejdsretten besluttede i går, at den vil behandle spørgsmålet om varslingerne, som FOA og LO betegner som ulovlige massefyringer. Sagen begynder i slutningen af august.

Til gengæld gik retten ikke med på at FOA og LOs ønske om, at de 22 varslede medarbejdere fik en forlænget frist til at tage stilling til, om de vil uddanne sig til serviceassistenter. De har frist til at svare endeligt ved middagstid i dag. Portørerne på Holbæk Sygehus fortsætter derfor deres strejke indtil klokken 12 i dag.

Kæmpe efterslæb Den ugelange strejke betyder, at der venter et kæmpe oprydningsarbejde på regionen sygehuse, som har måttet køre i nødberedskab. Det betyder, at sygehusene kun har opereret og behandlet akut syge borgere såvel som livstruende tilfælde. Alle planlagte undersøgelser og operationer er blevet udskudt.

Ifølge regionens administrerende direktør, Per Bennetsen, måtte man alene fredag aflyse 30 planlagte operationer og undersøgelser.