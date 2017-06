Portør-strejke lammer sjællandske sygehuse

Igennem flere år har regionen krævet, at portørerne skulle uddanne sig til serviceassistenter, som betyder, at portørerne skal løse flere typer af opgaver, blandt andet rengøring. Portørerne har hele tiden stridt imod den påtvungne uddannelse. Og torsdag morgen flød bægeret så over.

Regionen havde krævet, at i alt 102 portører videreuddannede sig. Men kun 81 havde meldt sig inden deadline 11.maj. Derfor har man i ugens løb »prikket« 21 portører og krævet, at de videreuddannede sig senest i februar eller marts næste år. Ellers risikerede de at blive fyret.

- Portørerne har sagt til mig, at de ikke vil finde sig i at blive prikket til en uddannelse. Samtidig er de også vrede, fordi de gerne vil have garanti for, at de kan komme tilbage til deres gamle job efter uddannelse. De skal samtidig acceptere en lønnedgang på op imod 5.000 kroner om måneden under uddannelsen, fordi de mister nogle tillæg. De penge er de bange for at miste, både på den korte bane og permanent, siger tillidsmand for portørerne på Roskilde Sygehus, Jørgen Lindner til sn.dk