Populær jordemoder-ordning lukkes ned

I kendt jordemoder-ordningen har de gravide fast tilknyttede jordmødre under hele graviditeten og fødslen. Men jordmødrene i ordningen skal ud over »deres egne« gravide også i et vist omfang stå klar til akut at hjælpe fødeafdelingerne i tilspidsede situationer. Men brugen af akutte nødopkald har grebet så meget om sig, at jordmødrene i Næstved for nylig opsagde deres aftale med regionen. Regionen har derefter valgt at opsige aftalen med jordmødrene på de to andre sygehuse.