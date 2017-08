Køge Bugt Motorvejen er et af de steder, hvor mange bilister er blevet taget i at køre for stærkt forbi vejarbejder på det seneste. Foto: Elmer Madsen

Politikere vil skærpe fartkontrol

Sjælland - 09. august 2017 kl. 09:31 Af Tomas Revsbech og Signe Aarestrup

Alt for mange bilister overskrider hastighedsbegrænsningerne på strækninger med vejarbejde. Det mener politikerne, som nu vil stramme grebet om dem, der ikke kan finde ud af at lette på speederen.

- Det er helt afgørende med en massiv indsats. At køre for stærkt forbi et vejarbejde er noget af det værste, fordi man kan sætte arbejderne i fare, siger Rasmus Prehn, transportordfører for Socialdemokratiet.

Risikoen for ulykker stiger til det dobbelte på strækninger med vejarbejde. Alligevel har flere tusinder i løbet af de seneste uger indkasseret bøder for at køre for stærkt ved vejarbejder på Køge Bugt Motorvejen og Vestmotorvejen ved Slagelse. En del har desuden fået klip i kørekortet.

- Der er bred enighed om, at vi skal finde nogle metoder til at begrænse hastigheden. Vi har set nogle farlige situationer, blandt ved Slagelse, siger Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Mobile stærekasser, som kan rykke rundt med vejarbejdet, er et af de tiltag, der er i spil.

- Vi skal have søsat ideen om mobile stærekasser. Vi ved fra Sverige at det virker og reder menneskeliv. Det er noget jeg vil drøfte med transportministeren i nær fremtid, siger Kristian Pihl Lorentzen (V).

