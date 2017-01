Energiminister Lars Christian Lilleholt (tv.), der her ses under et besøg hos Junckers i Køge, er klar til at indkalde Folketingets partier, hvis der er behov for at stramme Energispareordningen for at undgå misbrug. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere er oprørte over muligt tilskuds-snyd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere er oprørte over muligt tilskuds-snyd

Sjælland - 26. januar 2017 kl. 14:50 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal have styr på det her. Energispareordningen er en ordning, vi bruger 1,5 milliarder kroner på, så hvis der er ugler i mosen, så må vi have det afklaret, siger energiordfører Jens Joel (S).

Han har kaldt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i samråd 9. februar om sagen, der bl.a. handler om en konkret mistanke mod isoleringsvirksomheden KLH Isolering, som fem håndværksmestre anklager for at fakturere for arbejde, der aldrig er udført hos kunderne.

Ministeren har taget initiativ til flere tiltag for at få undersøgt, om der uretmæssigt udbetales tilskud fra Energispareordningen.

- Jeg ser meget, meget alvorligt på denne sag. Vi kan ikke sidde sådan en mistanke overhørig. Allerede før jul har vi styrket Energistyrelsens kontrol og tilsyn med Energispareordningen, siger Lars Christian Lilleholt.

12. januar forklarede fem håndværkere i foreningen Dansk Isoleringsgaranti Folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg om de tilsyneladende uredelige forhold i isoleringsbranchen.

- Det har ført til, at vi gennemfører en særkontrol omkring hulmurisolering. Der er udvalgt otte energiselskaber, det er dem, der administrerer Energispareordningen, hvor der vil blive udtaget cirka 50 sager. Vi skal have dokumentation for energibesparelserne, og der vil også blive foretaget visuelle kontroller, forklarer Lars Christian Lilleholt.

Jens Joel vil blandt andet bruge det åbne samråd til at stille kritiske spørgsmål omkring Energistyrelsens reaktionstid i sagen.

- Det har taget meget lang tid at få rejst sagen, og vi må have afklaret, om sagsbehandlingen har været for langsommelig. Energispareordningen er et rigtigt vigtigt bidrag til øget grøn omstilling, og derfor er det svært bekymrende, hvis der viser sig at være uregelmæssigheder, siger Jens Joel.

Ministeren er parat til at indkalde Folketingets partier til forhandlinger, hvis undersøgelserne viser, at der er behov for at stramme procedurerne omkring Energispareordningen.

- Jeg ser det som en meget stor opgave at sikre, at borgernes penge anvendes ordentlig, og vi må sikre os imod snyd, siger Lars Christian Lilleholt.

relaterede artikler