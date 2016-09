Politikere: Kendte jordemødre skal fortsætte

Det har aldrig været meningen, at tilbudet til gravide om fast tilknyttede jordemødre under hele graviditeten skulle nedlægges.

- Kort sagt har problemet været, at der var flere fødsler til færre hænder, og så har man vurderet, at var nødt til at gøre et eller andet. Men Kendt jordemoder-ordningen er en del af et meget fint og bredt fødselstilbud, vi har i regionen, og det er ikke meningen at tilbuddet skal nedlægges, siger Annemarie Knigge, S-gruppeformand i regionsrådet, til avisen.