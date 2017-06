Kaare Dybvad Bek er valgt for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds og opstillet af Holbækkredsen. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Politiker: Erhvervsuddannelser vil forsvinde fra Region Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker: Erhvervsuddannelser vil forsvinde fra Region Sjælland

Sjælland - 26. juni 2017 kl. 09:36 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis politikerne lader stå til og undlader at regulere optaget på længerevarende uddannelser, kan man om 10 år komme til at rejse langt for at blive uddannet elektriker, smed, tømrer eller et andet håndværk i Region Sjælland.

Sådan lyder profetien fra folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek, der har rejst debat med bogen »De lærdes tyranni« - med undertitlen 'Hvordan den kreative klasse skaber ulighed og undergraver verdens bedste samfund'.

Den bekymring deler direktørerne for EUC Nordvestsjælland og EUC Sjælland.

- Hvis udviklingen fortsætter uændret og et stadig stigende antal unge går på almen gymnasium, så er det klart, at erhvervsskolerne vil mærke konsekvensen. Det er rigtigt ærgerligt, specielt her i regionen hvor der er stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, som vi kan ikke levere, siger John Norman, der er direktør for EUC Sjælland med uddannelser i Næstved og Køge.

Steffen Lund, direktør for EUC Nordvestsjælland med uddannelser i Kalundborg og Holbæk deler også bekymringen for de faglærte uddannelsers fremtid.

- Vi er udfordret økonomisk, samtidig er brug for flere dygtige håndværkere - fx elektrikere. Der sker en polarisering, hvor en alt for stor andel af ungdommen går på det almene gymnasium. Det er et stort problem, at håndværksuddannelserne bliver italesat som 'noget man kan falde tilbage på', siger Steffen Lund, som understreger, at EUX - håndværksuddannelser med studentereksamen - er et godt tilbud, som dog endnu ikke har kunnet vende udviklingen.

73 procent af de unge i Region Sjælland valgte i 2016 at begynde på en gymnasial uddannelse, mens hver femte ung valgte en erhvervsuddannelse.

På landsplan ventes der i år mellem 50.000 og 55.000 nye studenter - trods en meget lille ungdomsårgang - mod blot 37.844 studenter i 2010.