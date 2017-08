Vi er altså ikke i krig, lyder det fra blandt andre politiforbundets formand, Claus Oxfeldt. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Send til din ven. X Artiklen: Politi advarer mod at indsætte militær Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi advarer mod at indsætte militær

Sjælland - 11. august 2017 kl. 13:22 Af Tomas Revsbech og Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er altså ikke i krig. Sådan lyder det formandens for Politiforbundet Claus Oxfeldt såvel som fra tillidsmændene i Midt- og Vestsjællands og Sydsjællands- og Lolland-Felsters politikredse til regeringens udspil, hvor man vi indsætte soldater til bevogtningsopgaver ved den dansk-tyske grænse, ved færgerne i Gedser og Rødby såvel som ved terrormål i København.

Læs også: 50 nye mand og strengere straffe skal stresse bander

De seneste to måneder har der været over 20 skyderier i København, hvoraf det seneste fandt sted i går. Der er således hårdt brug for politibetjentene. Men militæret kan ikke varetage politiets opgaver, siger Politiforbundets formand Claus Oxfeldt til DAGBLADET og Nordvestnyt:

- Jeg synes, det er en drastisk beslutning. Der er forskel på militærsoldater, som er trænet til at gå i krig og dræbe, og politi, der er trænet til det modsatte.

Ifølge TV2 vil regeringen lade militæret overtage en del af politiets arbejde, for at politiet kan koncentrere sig om kampen mod banderne i København.

Og politiet er presset. Men regeringens løsning er de ikke med på:

- Det er fredstid. Vi er ikke i krig. Helt principielt mener jeg ikke, det er en god ide, lyder det fra Mogens Heggelund, formand for Midt- og Vestsjællands Politiforening.

Regeringen burde i stedet sætte ind med en mere langsigtet plan, som sikrer, at der fremover vil være nok politi, mener Mogens Heggelund, som kalder regeringens udspil for en »panikløsning«, der kommer som følge af, at politikerne over en årrække »har barberet politiet helt ned«.

Politiforbundets formand er enig i, at de nuværende problemer skyldes, at politikerne ikke har lyttet i tide.

- Vi har advaret og advaret og advaret, siger Claus Oxfeldt.

John Hansen fra Sydsjællands- og Lolland-Falster Politiforening peger på, at de første 50 politikadetter, fra den nye uddannelse, der skulle aflaste politiet, bliver klar til september.

- Hvordan de kommer til at stå i den her plan, er jeg spændt på at se, siger han.

relaterede artikler

Forsvaret skal bevogte grænsen fra september 11. august 2017 kl. 12:36

Røde partier vil ikke lade militæret løse politiets opgaver 11. august 2017 kl. 04:17

Eksperter: Militær i gader skal være kortvarig løsning 10. august 2017 kl. 21:54