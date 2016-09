- Der er simpelthen ikke sygeplejersker nok. Det kræver jo, at man forlader afdelingen sammen med den patient, man skal træne med, og så er der for få tilbage til at løse opgaverne på afdelingen, siger Ulla Birk Johansen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, til DR Sjælland.

Personalemangel: Psykisk syge må undvære motion og køkkentjans

For et år siden blev det topmoderne og meget roste psykiatrisygehus indviet i Slagelse.

Det er blandt andet indrettet med træningskøkkener og motionsfaciliteter, men nu viser det sig, at personalet ikke har tid til at udnytte mulighederne.

Det fortæller Ulla Birk Johansen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, til DR Sjælland.

- Der er simpelthen ikke sygeplejersker nok. Det kræver jo, at man forlader afdelingen sammen med den patient, man skal træne med, og så er der for få tilbage til at løse opgaverne på afdelingen, siger hun.