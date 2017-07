Pas på ubudne gæster i ferien

- Kan jeg hjælpe dig? Hos politiet er man enige i, at manglen på mennesker på villavejene, gør området mere attraktivt for de ubudne gæster. Og derfor råder både forsikringsbranchen og politiet til, at man dyrker det gode naboskab, og får lavet aftaler med naboerne om at se efter ens hus, når man er på ferie.

- Tal med naboen og få lavet aftaler med dem. Få dem til at kigge efter dit hus, få dem til at stille en bil i indkørslen, tømme din postkasse og smide noget i skraldespanden for at få det til at se ud som om, at der er nogen hjemme. Det gode naboskab er en af grundende til, at der overordnet set bliver færre indbrud. Så meget desto vigtigere er det, at man hjælper med at være opmærksom i sommerferien, siger Carsten Andersen, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.