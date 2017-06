Pas på til Sankt Hans: Pindsvin kan ende i flammehav

Og ofte når dyrene ikke at flygte fra bålets flammer, før det er for sent, skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Det store Sankt Hans bål er nemlig et ideelt skjulested for mange smådyr, som bruger træbunken til at bygge rede i og som gemmested.

Det er dog ikke nok at tjekke bålet hurtigt for dyr, siger Michael Carlsen, der er biolog hos Dyrenes Beskyttelse i pressemeddelelsen.

- Det er let at overse dyrene, da de ofte vil føle sig truede og trykke sig ned mod jorden, så de ikke bliver opdaget. Det er derfor meget let at overse dem inde i bålet. Er der tale om dyreunger, kan mange af dem slet ikke flytte sig, fordi de stadig er for små, siger han.

Derfor anbefaler Dyrenes Beskyttelse, at man flytter og genopbygger sit Sankt Hans bål kort før det tændes. På den måde undgår man, at dyrene fanges i flammerne.

Selvom det måske lyder som en omstændelig opgave, så er det nødvendigt, fortæller Michael Carlsen.

- Det skulle være en overkommelig opgave at flytte bålet, så længe materialet er samlet. Det kan gøres dagen før Sankt Hans, men det er klart at foretrække på selve dagen, siger han.