P4 Sjællands cyklende vært: Stor respekt for alle der kører sådan et løb

- I mit felt er der en stor og dyb respekt for alle, der kører sådan et løb. Vi kører i vores hastighed, men vi ved jo godt, at der er nogen, der kommer til at sidde der tre- eller fire timer længere, end vi er om det. Hold kæft, hvor er det sejt!, siger Morten Dam-Sørensen, der selv begyndte at cykle for alvor for fem år siden.