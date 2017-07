Overlæge Mads Nordahl Svendsen er af den holdning, at det er bedst for regionens sygehuse at implementere det nye system som planlagt. Her ses han sammen med sygeplejerske Sanne Leschly Dalgaard. Foto: Kim Rasmussen

Overlæge advarer imod implementering af Sundhedsplatform

Sjælland - 18. juli 2017 kl. 07:07 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Region Sjælland skal snart beslutte, om de har is nok i maven til at fortsætte med planerne om at implementere Sundhedsplatformen til efteråret, eller om de vil følge SF's anbefaling og lægge projektet på hylden, indtil de værste børnesygdomme er udryddet i det nye it-system.

Som tidligere beskrevet ønsker SF at udskyde overgangen på grund af de problemer, det har skabt på hovedstadens hospitaler:

- Vi bør udsætte implementeringen af Sundhedsplatformen, indtil vi har sikkerhed for, at systemet virker i Region Hovedstaden. Det er jo fuldstændig galimatias, hvis vi ikke handler, og vi ender med, at hele vores sundhedssystem er lagt ned, har regionsrådsmedlem og gruppeformand for Socialistisk Folkeparti i Region Sjælland Tina Boel tidligere udtalt til avisen.

Både Venstre og Socialdemokraterne holder dog fast i, at systemet skal implementeres på alle regionens sygehuse natten til 25. november.

Der er ellers god grund til at tænke sig om en ekstra gang, mener overlæge og formand for Dansk Brystkirurgisk Selskab Niels Bentzon. Han er ansat på Brystkirurgisk Afdeling på Herlev Hospital, og mere end et år efter det nye system er indført her, er der stadig store problemer, fortæller han.

- Det eneste fornuftige for Region Sjælland er at vente. Den alvorligste fejl, der blev begået i Region Hovedstaden var, at man indførte et system, der ikke var flyvefærdigt, fordi man havde sat en deadline, siger Niels Bentzon.

