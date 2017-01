Om få uger træder Takst Sjælland i kraft, hvilket gør det muligt at rejse med bus og tog på tværs af Sjælland med en enkelt billet. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Overblik: Sådan ser det nye takstsystem ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overblik: Sådan ser det nye takstsystem ud

Sjælland - 06. januar 2017 kl. 12:04 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart er det slut med forvirrende billetter, zoner og priser i Sjællands bus og tog.

Læs også: Uheldige pendlere skal betale dyrt efter ny takstreform

Den 15. januar træder Takst Sjælland - den største reform af den kollektive trafik siden 1970'erne - i kraft, og det får konsekvenser for alle, der bruger offentlig transport.

Med reformen bliver de fire eksisterende takstsystemer på Sjælland lagt sammen til et enkelt med den effekt, at alle områder i Sjælland følger samme regel- og prisstruktur.

I praksis betyder det, at man kan køre fra Borre på Møn til Gilleleje i Nordsjælland på samme billet - en kvalitet, der har været efterspugt længe.

- Det, der var vigtigt for os, var, at Takst Sjælland ikke ændrede mere end højst nødvendigt, at der var sammenhæng mellem priserne på Sjælland, og at priserne ikke blevet lavet mere om end højst nødvendigt, siger Movias centerchef Eskil Thuesen om baggrunden for det nye takstsystem.

Med sammenlægningen af billetsystemerne forsvinder dog også muligheden de særlige rabatter, der har været gældende i de enkelte områder.

I Vestsjælland afskaffes alle zoners-princippet, imens priserne på korte rejser stiger med en til to kroner per rejse. Til gengæld falder prisen på rejser med rejsekort med 75 ører til 3,75 kr.

I Sydsjælland afskaffes mængderabatten og kundetyperabatten på rejsekort, og i stedet introduceres pendlerkort og pensionistkort, som de eksisterer i Hovedstadsområdet før reformen.

Zonerne i Sydsjælland bliver samtidig mindre, hvilket er med til at trække billetpriserne op, da man efter 15. januar typisk skal passere flere zoner for at nå sin destination.

- Hvordan det påvirker den enkelte borger i Sydsjælland er meget svært at sige, for det kommer an, hvor de rejser i forhold til de nye zonegrænser.

I Hovedstaden afskaffes alle zoners-loftet ligesom i Vestsjælland, så man fremover ikke kan nøjes med at købe én billet til alle zoner. Fremover skal man altså betale for hver zone, der ligger mellem ens udgangspunkt og destination.

På rejser med DSB vil det ikke længere være muligt at få mængde-, pensionist- og ungerabatter. Pensionister får dog mulighed for at købe et særligt pensionistkort, der tillader rejse i enten Syd-, Vest- eller Nordsjælland, sidstnævnte inklusive hovedstaden.

Sammenlægningen af de fire gamle takstområder vil også have konsekvenser for billetternes pris.

Billeterne i Hovedstaden påvirkes mindst, mens pendlere i Sydsjælland vil opleve de største variationer.

- Men alt i alt vil det for mange være gynger og karusseller. Nogle rejser bliver billigere, og andre dyrere. Det kommer meget an på den enkelte kundes rejsemønster, siger Eskil Thuesen.

relaterede artikler