Se billedserie Det var især rejsekortet, og standerne som på billedet, der gav problemer ved lanceringen af Takst Sjælland. I stedet for at træde i kraft søndag, betalte passagererne allerede fredag efter de nye takster. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Overblik: Hikkende start for nye sjællandske billettakster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overblik: Hikkende start for nye sjællandske billettakster

Sjælland - 17. januar 2017 kl. 14:54 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De nye sjællandske takster trådte i kraft natten til søndag. Det var i hvert fald planen.

En fejl i de blå rejsekortstandere betød nemlig, at billetterne allerede fredag eftermiddag havde ændret sig til de nye priser.

- Jeg tænkte: »hvad sker der her?« Billetten plejer at koste 38,25 kr., ikke 53,50 kr., lyder det fra Mogens Pedersen, der er pendler på strækningen mellem Næstved og Albertslund.

Ligesom mange andre pendlere var han forberedt på prisstigningen, men ikke at den ville træde i kraft før søndag.

Centerchef Eskil Thuesen fra Movia erkender, at det var en fejl - som er blevet udbedret, og han forsikrer om, at de kunder, der har betalt for meget, vil få deres penge refunderet.

- Dem, der rejser billigere (efter søndag, red.), beholder differencen, og dem, der har betalt for meget, får pengene tilbage igen, siger Eskil Thuesen.

Alle rejsekort er berørt

Han oplyser, at praktisk talt alle passagerer, der har rejst med rejsekort siden fredag eftermiddag, har betalt efter de nye priser, og at selskabet Rejsekort skal bruge en uge eller to til at gøre regnestykket op, før passagerne automatisk vil få pengene returneret til kortet.

Mogens Pedersen var først vred over den for tidlige ændring, men han er siden blødt op og tager imod Movias rettelse.

- Jeg kan godt leve med det. Vi kan alle lave fejl, og de gør noget for at rette fejlen igen. Så jeg blev blødgjort en smule, siger han.

En mindre gruppe passagerer oplevede også andre problemer med rejsekortet efter fredag, da det uden varsel trak hele den forudbetalte sum i stedet for det, de egentlig skulle betale.

Denne gruppe passagerer vil også få pengene returneret, siger Eskil Thuesen.

Overbelastet billet-app

Mandag morgen opstod det tredje tekniske problem, idet DSB's- og Din Offentlige Transport's (DOT) nye App midlertidigt var ude af drift til stor irritation for især morgenpendlerne.

DSB informerede dog togpersonalet om nedbruddet, og derfor skulle ingen passagerer have fået en kontrolafgift på grund af manglende billet, hvis årsagen var, at de ikke kunne bruge app'en.

Årsagen til nedbruddet var en overbelastning af serverne, fordi de mange pendlere alle downloade det nye zonesystem samtidig.

Problemet var løst før kl. 10 og skulle fremadrettet ikke give flere problemer, oplyser DSB.

Lancerede prøveversion

Endelig gav de nye takster problemer for pendlere, der bruger Apple-telefoner til deres digitale pendlerkort.

I Apple-versionen af Din Offentlige Transport's app står der nemlig med store bogstaver »Demo« henover billetten, og det fik mange forvirrede pendlere til at ringe ind til Movia for at sikre sig, at deres billet alligevel var gyldig.

- Og det er fordi, de (udviklerne, red.) har glemt at slette det, siger Eskil Thuesen og forsikrer om, at det ikke betyder noget for billettens gyldighed, at der står »demo« på den.

På trods af de tekniske vanskeligheder, er han alt i alt tilfreds med lanceringen af Takst Sjælland.

- Det er rigtig mange salgskanaler, der bliver påvirket, og det er 40 år siden, vi sidst har lavet noget om i den størrelsesorden - så man har altid sommerfugle i maven, siger han og fortsætter:

- Men vi er forholdsvis tilfredse. Alle har kunnet rejse og betale, og de, der har betalt for meget, finder vi helt automatisk og betaler pengene tilbage til.