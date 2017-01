Opmærksomme naboer holdt juletyvene på afstand

I løbet af det seneste år har Midt- og Vestsjællands Politi gjort en ekstraordinær indsats for at få flere borgere til at melde sig til »Nabohjælp«. Den øgede interesse for at holde øje med nabohuse og kvarteret, er begyndt at give resultat. Der har været langt færre indbrud i juledagene fra 20. december til 3. januar. Det skriver DAGBLADET og Nordvestnyt.