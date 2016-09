Illustration: Region SJælland.

Økonomi i sygehusbyggeri skal undersøges

Sjælland - 20. september 2016 kl. 12:23 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et internationalt ekspertfirma er gået i gang med at granske økonomien i det første store delbyggeri på supersygehuset i Køge. Det sker efter, at totalrådgiver har afleveret et projektforslag til Region SJælland, der ikke kan holde sig inden for det aftalte budget. Det skriver DAGBLADET.

- Der er tale om rettidigt omhu. Vi har heldigvis ikke haft problemer med økonomien i vores egne sygehusprojekter indtil nu, men det har man andre steder. Vi må derfor agere håndfast som bygherre i de her processer, siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland (V), til avisen.

Delbyggeriet, der kaldes B1, skal huse i alt 30.500 kvadratmeter ambulatorier, sengeafsnit såvel som intensivafdelinger såvel som afdelinger for klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Det samlede sygehusbygeri løber op i 4,1 milliarder kroner. Hvor stort budgettet for B1 er, og hvor meget, det er overskredet, er uklart. Med henvisning til, at der er tale om et igangværende udbud og dermed i princippet en konkurrencesituation, ønsker regionen ikke offentliggøre beløbene.

Det er lige nu usikkert om undersøgelserne betyder, at byggeriet bliver forsinket.

Ifølge regionen er B1 en »milepæl« i byggeriet af det nye supersygehus. Det er den første nye bygning, der hæver sig over det nuværende sygehus. »B1 vil derfor sætte standarden for det videre byggeri og fungere som referenceramme for de resterende projektforslag«, lyder det i et statusbrev til regionens forretningudvalg.