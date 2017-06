Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Økonom: RenoNorden tæt på kollaps Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Økonom: RenoNorden tæt på kollaps

Sjælland - 09. juni 2017 kl. 15:13 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det norske renovationsselskab RenoNorden er i større økonomiske problemer end hidtil antaget.

Selskabet, der opererer i 35 danske kommuner, herunder 20 på Sjælland, orienterede onsdag aften om endnu en nedjustering af forventningerne til 2017. I meddelelsen, som er offentliggjort på Oslo Børs, beskriver virksomheden selv den økonomiske situation som »udfordrende«.

- RenoNorden har brug for at få tilført ny kapital, men det bliver en umulig opgave, vurderer investeringsøkonom Per Hansen fra investeringsbanken Nordnet.

Han har ikke tiltro til, at investorerne vil poste flere penge i et selskab, der gentagne gange inden for det seneste år har lavet nedjusteringer, og så sent som i januar fik tilført en saltvandsindsprøjtning på 350 millioner norske kroner

Hvis RenoNorden ikke formår at vende udviklingen, kan konsekvenserne ramme bredt, mener han:

- Et kollaps vil betyde, at investorerne taber penge, og bankerne vil være nødt til at ned- eller afskrive en del af selskabets gæld, mens kommunerne skal finde en ny leverandør, som givetvis vil være dyrere. Forbrugerne kan godt forberede sig på, at det fremover kan blive dyrere at få tømt sin skraldespand.

Så galt står det imidlertid ikke til, forsikrer RenoNordens administrerende direktør Jan Kreiberg Larsen:

- Jeg har fuld tillid til, at der i løbet af den kommende periode vil blive fundet en løsning, så vi også på den lange bane sikrer en fortsat udvikling af selskabet.