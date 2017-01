Ødelagt køreledning forsinker tog

Den ødelagte køreledning betød blandt andet, at der var togbusser i stedet for regionalog mellem Odense og Fredericia men også at alle Intercitytog og lyntog blev forsinkede. Onsdag middag oplyste DSB på sin hjemmeside, at der blev arbejdet med at reparere køreledningen, og der forventes normal køreplan fra torsdag.