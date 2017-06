Oberstløjtnant Per Hinrichsen er ansat som chefkonsulent ved Træningsregimentet i Aalborg, men har fast tjeneste på Vordingborg Kaserne. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Oberstløjtnant: Danmark er ikke rustet til større terrorangreb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oberstløjtnant: Danmark er ikke rustet til større terrorangreb

Sjælland - 03. juni 2017 kl. 07:29 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Risikoen for terrorangreb betyder ifølge oberstløjtnant Per Hinrichsen, som har til huse på Vordingborg Kaserne, at Danmark bør have et langt større beredskab:

- Vores kapacitet er skåret ned til sokkeholderne. Vi har i dag et forsvar, der er utilstrækkeligt og uforberedt og i mange henseender irrelevant. Hvis der sker nogle større terroranslag mod Danmark, så er det kun Hjemmeværnet, der kan stille op og hjælpe politiet. Vi har ikke ingen reservestyrker.

Ifølge Per Hinrichsen kan det være katastrofalt, hvis landet skulle blive ramt af større terrorangreb:

- Hvis det er af mindre omfang, kan vi godt håndtere det. Men hvis Islamisk Stat for eksempel siger, at de vil forgifte alt vores drikkevand, så man er nødt til at sætte døgnbemanding på alle vandværkerne, så vil vi komme til kort.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken forsvarsministeren, forsvarschefen eller PET, men Rigspolitiet skriver følgende i en e-mail:

- Politiet har i de senere år på en lang række punkter skærpet vores evne til at håndtere større uvarslede hændelser, herunder terrorangreb. Politiet og forsvaret har i det daglige et tæt samarbejde omkring en lang række opgaver, hvor politiet trækker på forsvarets ressourcer, herunder Hjemmeværnet. Sammen er vi i stand til med relativ kort varsel at opstille et stort antal folk, der kan indsættes til at håndtere en lang række forskellige kriser.

Læs mere i Sjællandske, Nordvestnyt og DAGBLADET