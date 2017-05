Unge med depression og angst kan være i risiko for at droppe ud af deres uddannelse. Dette er et arkivfoto fra University College Sjælland i Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Nyt samarbejde mod angst og depression

Sjælland - 10. maj 2017 kl. 10:59 Af Simon Christiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Angst og depression er blandt årsagerne til, at mange unge dropper ud af deres uddannelse eller aldrig går i gang med at tage en.

Det skal et nyt projekt fra Komiteen for Sundhedsoplysning være med til at rette op på. Med 8,3 millioner kroner i ryggen fra Den A.P. Møllerske Støttefond skal kurset Lær At Tackle Angst og Depression hjælpe unge mellem 15 og 25 år med at kontrollere symptomerne fra lidelserne.

- Det ene mål er at reducere de unges symptomer, så de kan få en bedre hverdag. Det andet er at give dem en større tro på deres egne evner og på evnen til at hjælpe sig selv, siger Lea Hegaard, der leder projektet.

Projektets første fase gennemføres i samarbejde med ti kommuner, herunder Køge, Roskilde, Halsnæs og Allerød Kommuner.

I praksis foregår kurset på den måde, at de unge mødes i grupper á 12 til 14 mennesker, som alle har symptomer på angst, depression eller begge dele.

- I grupper opdager man, at rigtig mange har det ligesom en selv, og det er dels dels en lettelse, men også en forudsætning for, at man accepterer sin situation og begynder at hjælpe sig selv, siger Lea Hegaard.

Ungeprojektet afprøves i løbet af 2017 i ti kommuner. I 2018 udvides det til 38 kommuner, blandt de nye er Faxe, Ringsted, Næstved, Guldborgsund, Hillerød og Helsingør.

Kurset er klar til national udbredelse i 2019.