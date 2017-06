Nyt job: husk pensionen, ellers koster det

For mange er jobskiftet er dog også lig med, at ens arbejdsmarkedspension kan blive flyttet over til et nyt selskab. Og det betyder, lønmodtageren efter et eller flere jobskifter kan ende med at have deres arbejdsmarkedspensioner fordelt ud på flere selskaber. Og det er penge ud af vinduet. Det fortæller PensionDanmark til Sjællandske.