Ny skattestyrelse til Roskilde

I alt får Region Sjælland 340 af 1500 ekstra medarbejdere, der ansættes for at få styr på det skandaleramte skattesystem.

Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) er virkelig glad for nyheden, om at en af de syv styrelsen placeres i hendes kommune.

- Vi har længe arbejdet for at få plads til et skattecenter, og det ville have givet 400 arbejdspladser til området. Men en styrelse er mellem 600 og 650 arbejdspladser, så det er vi utroligt glade for, siger hun.